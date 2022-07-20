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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Погрузка угля с Эльгинского месторождения в I полугодии выросла на 33%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июне 2022 года увеличила погрузку угля с месторождений Дальнего Востока на 10,7% в годовом измерении, до 16,2 млн тонн, сообщила пресс-служба предприятия.

В том числе погрузка с Эльгинского месторождения в Якутии выросла на 33,4%, достигнув 8,8 млн тонн.

На экспорт по ДВЖД отправлено 12,5 млн тонн угля с дальневосточных месторождений (рост на 16,9%).

Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, расположено в Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Разработка началась в 2011 году.

Освоением Эльгинского месторождения занимается компания "Эльгауголь" (подконтрольна "А-Проперти" Альберта Авдоляна).

"Эльгауголь" строит частную железнодорожную ветку (Тихоокеанская железная дорога) в районе поселка Чумикан (Хабаровский край) на мысе Манорском в Удской губе Охотского моря для вывоза угля со своего месторождения. Строительство дороги протяженностью 500 км займет не более двух лет, ввод запланирован на 2024 год.

В 2022 году компания начнет строить и собственный порт, правительство уже включило его в схему территориального планирования России.

По итогам 2021 года погрузка углей с Эльги достигла 14,6 млн тонн. Планы развития местного угольного комплекса предусматривают дальнейшее увеличение объема добычи.

ДВЖД РЖД Дальний Восток Якутия Эльгауголь А-Проперти Альберт Авдолян Хабаровский край
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