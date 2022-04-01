"Эльгауголь" начала строить железную дорогу от месторождения к морю

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Эльгауголь", подконтрольная "А-Проперти" Альберта Авдоляна, начала строить частную железнодорожную ветку в районе поселка Чумикан (Хабаровский край) в Удской губе Охотского моря для вывоза угля с Эльгинского месторождения в Якутии.

Об этом радио "Комсомольская правда" сообщил хабаровский губернатор Михаил Дегтярев.

"Тихоокеанская железная дорога строится на частные инвестиции с месторождения Эльга в Якутии на берег Охотского моря в районе Чумикана, мыс Манорский. Уже 20 км построено. Частный капитал он более расторопный, это факт, он свои деньги считает. (. . .) Он строится", - сказал чиновник.

По его словам, "Эльгауголь" в этом году также приступит и к строительству собственного порта мощностью 30 млн тонн в год. "Они уже в этом году "заходят в воду". Экологическая безопасность, экспертизы, все соответствует закону, никакого ущерба там не будет", - заверил губернатор.

Он подтвердил сроки, о которых раньше представитель компании говорил "Ведомостям": строительство дороги протяженностью 500 км займет не более 2 лет.

Ранее сообщалось, что "Эльгауголь" рассчитывает к концу 2024 года запустить частную железнодорожную ветку и порт мощностью 30 млн тонн в год в районе поселка Чумикан (Хабаровский край) в Удской губе Охотского моря для вывоза угля с Эльги.

По паспорту проекта, который компания представила в Минтранс в августе 2021 года, строительство должно было вестись пять лет (2023-2027 гг), а ввод в эксплуатацию был намечен на 2028 год. Стоимость проекта ж/д-ветки на тот момент оценивалась в 97,1 млрд рублей.

Теперь "Эльгауголь" рассчитывает ускорить его реализацию, отказавшись от строительства примыкания к БАМу. "Эльгауголь" уже увеличила пропускную способность существующей ветки от месторождения до станции Улак на БАМе до 24 млн тонн в год и в ближайшее время планирует расширить ее до 30 млн тонн в год.

Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, расположено в Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Ранее "А-Проперти" оценивала затраты на разработку месторождения в 130 млрд рублей.

Согласно выписке ЕГРЮЛ от 1 апреля, 90% долей в ООО "Эльгауголь" принадлежит ООО "А-Проперти", 5% - АО "А-Проперти Капитал", еще 5% - ООО "РТ - Развитие бизнеса" (структура "Ростеха").