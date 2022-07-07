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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Матвиенко подчеркнула, что РФ может применить ядерное оружие только в ответ

Матвиенко подчеркнула, что РФ может применить ядерное оружие только в ответ
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия рассматривает ядерное оружие только как фактор сдерживания.

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Она отметила, что "у нас чётко и строго прописаны те исключительные случаи, когда оно может быть применено только в ответ на, дай Бог чтобы это никогда не случилось, ядерное нападение".

"Мы ведём себя как цивилизованная страна, и делаем это открыто, заявляем об этом публично и строго следуем своим взятым обязательствам, и мы делаем всё для того, чтобы ничего подобного не произошло", - заявила председатель Совета Федерации.

При этом Матвиенко считает недопустимыми разговоры о возможности ядерной войны.

"Я считаю, недопустимо вообще говорить о возможности ядерной войны. Любой здравомыслящий человек, тем более политик и государственный деятель понимает, что ядерная война, если бы она не дай Бог случилась, это вообще конец человеческой цивилизации, это просто конец нашей планете" - сказала Матвиенко на пресс-конференции.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что ядерный удар со стороны РФ возможен только в качестве ответного. Он добавил, что "у нас это только ответ, это только в рамках обороны, если нанесут - мы ответим".

Валентина Матвиенко Совет Федерации Совфед
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