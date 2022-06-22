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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

В МИД назвали приоритетом дипломатии РФ предотвращение прямого конфликта ядерных держав

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Безусловным приоритетом российской дипломатии является предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"С учетом рисков дальнейшей эскалации украинского кризиса и общей непредсказуемости развития международной обстановки безусловным приоритетом российской дипломатии становится предотвращение прямого конфликта между ядерными державами, поддержание диалога по деконфликтингу", - сказал он в среду на заседании международного клуба "Триалог" в рамках международной летней школы ПИР-центра по глобальной безопасности.

"Сегодня крайне востребована работа по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения ОМУ (оружия массового уничтожения - ИФ), улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями", - подчеркнул замминистра.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины, однако к настоящему времени они практически заморожены.

МИД РФ Сергей Рябков
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