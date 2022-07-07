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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Суд отклонил иск Соболь к Минюсту об оспаривании статуса СМИ-иноагента

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении исковых требований к Минюсту оппозиционерки Любови Соболь, которая оспаривала свое внесение в реестр лиц, выполняющих функцию СМИ-иностранного агента.

"В нашем с Любовью иске об исключении из реестра иностранных агентов отказано", - сообщил в четверг "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин.

Он отметил, что решение будет обжаловано.

6 мая Минюст России внес Соболь в реестр СМИ-иноагентов.

Любовь Соболь Минюст РФ
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