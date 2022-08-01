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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Мосгорсуд подтвердил реальный срок для Любови Соболь за проникновение в жилище

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Мосгосуд отклонил апелляцию на решение Симоновского суда заменить политику Любови Соболь (признана в России СМИ-иноагентом) исправительные работы на реальный срок в колонии по делу о незаконном проникновении в жилище.

"Постановление Симоновского суда от 8 июня 2022 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Симоновский суд заменил Соболь исправительные работы на реальный срок в колонии по ходатайству ФСИН.

В апреле 2021 года мировой судья назначил Соболь год исправительных работ условно по этому делу. Суд и СК установили, что Соболь в 2020 году вместе с группой лиц не раз пыталась проникнуть в квартиру пожилой москвички, "незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора". Обманув курьера сервиса доставки, она прошла с ним в подъезд, хозяйка квартиры открыла ей дверь, Соболь ворвалась внутрь и снимала помещения на телефон, а затем ушла. Суд признал ее виновной в нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия (ч. 2 статьи 139 УК).

Также суды в Москве по представлению ФСИН заменили Соболь ограничение свободы по так называемому "санитарному делу" реальный срок.

6 мая 2022 года Минюст внес Соболь в реестр СМИ-иноагентов.

Она находится за границей. С октября 2021 года она числится в базе розыска МВД.

Мосгорсуд Любовь Соболь Симоновский суд СКР Москва
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