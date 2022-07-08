Летчик Ярошенко запланировал создать фонд помощи российским заключенным в США

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российский летчик Константин Ярошенко, который провел более 10 лет в тюрьме США по обвинению в контрабанде наркотиков и которого в апреле обменяли на американца Тревора Рида, собирается создать фонд помощи российским заключенным в США и их семьям, сообщил он в интервью "Интерфаксу".

"Мне сейчас очень хочется помогать каждому нашему гражданину, который находится в американской тюрьме. Зная, как работает судебная система в США, я буду очень полезен и советом, и делом", - сказал Ярошенко.

Он отметил, что собирается заняться поддержкой российских граждан, находящихся в тюрьмах США, после восстановления здоровья.

"Я хотел бы создать реальный фонд или какую-то организацию для помощи нашим соотечественникам, которые находятся в тяжелом положении, потому что им необходима и юридическая, и финансовая, и психологическая поддержка. Я эту идею рассматривал, но пока не знаю, как это правильно сделать. (...) С некоторыми юристами, бывшими заключенными американских и европейских тюрем, правозащитниками я уже вел переговоры. Надо выбрать верное направление, чтобы начать работу и оказывать реальную помощь", - сообщил Ярошенко.

Он добавил, что хотел бы также помогать семьям российских заключенных, которые находятся за рубежом.

Ярошенко рассказал, что подаст в суд более чем на 20 лиц, которых считает виновными в своем похищении.

"До сих пор не закрыто уголовное дело в отношении 22 персон, среди который как компании, которые участвовали в моем похищении, так и американские и либерийские агенты, которые меня похитили и пытали. Это дело находится в Следственном комитете Ростовской области. Я бы хотел привлечь их к суду и рассмотреть уголовное дело хотя бы заочно, а затем попытаться осудить их через европейские и международные суды", - сказал он.

Ярошенко отметил, что хотел бы довести уголовное дело до логического завершения в суде Ростовской области и в настоящее время решается вопрос о составлении иска.

Он также заявил, что имеет информацию о фактах нарушений американским судом фундаментальных прав и международных законов.

"Когда совершался обмен (на американца Тревора Рида - ИФ), все мои записи, в которых я фиксировал нарушения американских властей, полностью исчезли. Была проведена огромная работа моими адвокатами и в Америке, и в России, и в Либерии, и на Украине, поэтому нужно эти записи восстановить", - добавил Ярошенко.

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы. В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года его перевели в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом.

В 2015 году по факту похищения Ярошенко иностранными спецслужбами в России возбудили уголовное дело по статье о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, принуждении подозреваемого (обвиняемого) к даче показаний путем применения угроз или иных незаконных действий со стороны лица, производящего дознание, соединенном с применением насилия, издевательств и пыток.

Весной 2019 года Москва обратилась к компетентным органам США по поводу передачи заключенного для отбывания срока в РФ. До этого Россия уже неоднократно пыталась вернуть Ярошенко, используя Страсбургскую конвенцию от 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства. Однако Минюст США отвергал подобные просьбы.

В апреле 2022 года РФ удалось обменять Ярошенко на гражданина США Рида, осужденного в России за нападение на двоих полицейских в Москве. Обмен состоялся в Турции, после чего Ярошенко доставили в Москву.