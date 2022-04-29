Обмен Ярошенко стал возможен после женевской встречи Путина и Байдена

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Перспектива обмена российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида появилась после личной встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом в Женеве. Об этом сообщила в пятницу уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"После встречи Владимира Владимировича Путина с президентом Соединенных Штатов Америки появилась надежда после их договоренности о возможных обменах, что Константин Владимирович по обмену будет в России", - сказала Москалькова журналистам на встрече с Ярошенко.

По словам омбудсмена, операция обмена до последнего момента держалась в тайне, так как "много могло быть моментов, связанных и с провокациями, и со срывом этого обмена".

"Это был обмен, с юридической точки зрения процедура совершенно удивительная, уникальная и никак в нормативно-правовом плане не урегулированная", - добавила Москалькова.

В среду в МИД РФ сообщили, что Россия и США обменяли осужденного в РФ Рида на Ярошенко.

Рид был осужден в июле 2020 года Головинским судом Москвы на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима за нападение на двоих полицейских в Москве. В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян. Американец отбывал наказание в колонии в Мордовии.

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут якобы из-за стычки с другим арестантом.