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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 июля

В РФ за сутки коронавирус выявили у 3 464 человек

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 464 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

В больницы попали еще 1 266 человек. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 38 субъектах РФ, снижение - в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 49 человек, накануне штаб сообщал о 52 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 359 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 105. Рост заболеваемости отмечается третий день подряд.

Выздоровели за сутки 2 787 человек.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 455 тыс. 274 случая заражения коронавирусной инфекцией, 381 499 умерших и 17 млн 882 тыс. 978 выписанный.

Хроника 09 января 2020 года – 08 июля 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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