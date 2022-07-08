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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

В мае в РФ умерли более семи тысяч человек с диагностированным COVID-19

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В мае 2022 года в России умерли 7 049 человек, у которых был диагностирован коронавирус; для 4 357 из них COVID-19 стал основной подтвержденной причиной смерти, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.

Согласно данным ведомства, COVID-19 стал основной причиной смерти в мае в 4 357 случаях, что на 66,7% меньше, чем в мае 2021 года.

Еще в 907 случаях инфекция рассматривается как основная причина смерти, однако для идентификации вируса нужно провести дополнительные исследования. Это на 58,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, отметили в ведомстве.

Сообщается, что у 1 785 умерших в мае COVID-19 был диагностирован как сопутствующее заболевание, в 342 случаях из них инфекция оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений (снижение по сравнению с данными прошлого года на 65,3%).

Таким образом, у 1 443 пациентов сопутствующий коронавирус не повлиял на наступление летального исхода. По данному показателю снижение относительно аналогичного периода 2021 года составило более 47%.

Всего за май текущего года в России умерли 147 057 человек. Таким образом, летальные исходы с коронавирусом составили около 4,8% от общей месячной смертности.

В апреле 2022 года в России умерли 11 673 пациента с коронавирусом, в марте текущего года - 35 584 человека, в феврале - 43 543 человека, в январе - 35 807 пациентов.

Хроника 09 января 2020 года – 08 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Росстат коронавирус
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