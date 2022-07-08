Рэпера Моргенштерна обязали оплатить судебные расходы по делу о плагиате

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Уфы взыскал с рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) судебные расходы в пользу актера Олега Лихачева, выигравшего иск о защите авторских прав, сообщила пресс-служба суда в пятницу.

"(Суд - ИФ) определил заявление Лихачева Олега Эдуардовича о взыскании судебных расходов удовлетворить частично, взыскал с Моргенштерна Алишера Тагировича в пользу (истца - ИФ) расходы на оплату услуг представителя по договору в размере 35 тыс. рублей и почтовые расходы в размере 523 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лихачев требовал возместить 204 тыс. рублей понесенных им расходов на оплату юридических услуг и представил договор об их оказании.

Ранее сообщалось, что актер выиграл иск о защите авторских прав к Моргенштерну.

В марте 2021 года Кировский районный суд Уфы признал незаконным использование ответчиком музыкального произведения, автором которого является истец. По мнению истца, Моргенштерн использовал произведение в коммерческих целях для развития своего YouTube-канала и получения прибыли от рекламы.

Суд взыскал с Моргенштерна компенсацию в размере 300 тыс. рублей и обязал его прекратить использование музыкального произведения без разрешения автора.

Рэпер не согласился с решением суда и обжаловал его. Верховный суд Башкирии снизил размер компенсации по иску до 50 тыс. рублей.