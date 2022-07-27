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Суд счел законным штраф рэперу Моргенштерну в 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц - иностранных агентов) на штраф в 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд решил (..) оставить без изменения, жалобу без удовлетворения," - сказал судья.

Певец и его адвокат не явились на судебное заседание, но суд принял решение рассмотреть жалобу, поскольку они были извещены должным образом.

Набережночелнинский городской суд в мае оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей по ч. 1.1. ст. 6.13 КоАП РФ за демонстрацию рэпером татуировки с растением, похожим на коноплю. Это решение было обжаловано в Верховном суде республики.

Певец уже привлекался к ответственности за пропаганду наркотиков в песнях. Летом прошлого года Зюзинский суд Москвы назначил Моргенштерну административный штраф в размере 100 тыс. рублей.

Музыкант покинул Россию в конце 2021 года после высказывания главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о том, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях".

В начале мая стало известно, что Моргенштерн причислен к физлицам-иноагентам. По данным Минюста РФ, фигурант занимался политической деятельностью, получая при этом финансирование от "Yoola Labs Ltd" (Израиль) и с Украины.

Алишер Моргенштерн Татарстан
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