Экс-глава Циолковского осужден в Приамурье на шесть лет колонии за взяточничество

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Благовещенский городской суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего главу города Циолковский Амурской области Сергея Левицкого, сообщает пресс-служба суда.

Левицкий признан виновным в получении взятки (ч. 4 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), а также в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ). При этом по обвинению по отмыванию денежных средств экс-чиновник был оправдан.

Левицкий также должен выплатить штраф в десятикратном размере полученной взятки - свыше 1 млн 286 тыс. руб. "Кроме того, ему запрещено шесть лет занимать руководящие должности в государственных органах, органах местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Региональная прокуратура уточняет, что в судебном заседании подсудимый вину не признал.

Экс-чиновник осужден за необоснованное ограничении конкуренции при проведении аукциона, что обеспечило победу коммерческой организации, с руководителем которой он состоял в дружеских отношениях.

"Кроме того, с октября 2018 года по февраль 2019 года бывший глава муниципального образования получил от руководителя указанной коммерческой организации взятку в размере свыше 120 тыс. рублей за (...) увеличению начальной (максимальной) цены муниципального контракта и обеспечении победы в аукционе", - отмечает надзорное ведомство.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Левицкого связано с увеличением цены контракта на строительство снежного городка.

В 2018 году, как установили следствие и суд, глава Циолковского оказал влияние на депутатов, и расходы на строительство и содержание снежного городка были увеличены с 1,2 млн до 3 млн рублей. Стоимость фактически выполненных и принятых работ не соответствовала цене контракта, срокам исполнения, а также качеству, предусмотренным договором.

Сам Левицкий незадолго до ареста опубликовал видеообращение, в котором заявил, что дело связано с давним поручительством по чужому кредиту. В 2014 году, по словам Левицкого, его друг взял кредит в банке, а он, выступая поручителем, заложил свой автомобиль. Через два года банк из-за образовавшейся задолженности конфисковал машину, а затем выставил ее на продажу. Друг обязался постепенно выплатить стоимость утраченного автомобиля.

В 2018 году состоялся аукцион на строительство снежного городка, который выиграл друг Левицкого. Именно этот момент и перечисление средств участником торгов, по мнению экс-главы Циолковского, могли вызвать интерес у следствия.