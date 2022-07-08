Британское посольство в Москве не сможет пользоваться прежним адресом

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Посольство Великобритании в Москве не может пользоваться прежним адресом, который существовал до переименования участка Смоленской набережной, на которой оно находится, в площадь Луганской Народной Республики, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Департамента городского имущества.

"В соответствии с принятым распоряжением данные об адресации территории посольства Великобритании внесены в Адресный реестр объектов недвижимости города Москвы и переданы в государственный адресный реестр. Таким образом, органы власти и государственные организации должны использовать официальный адрес посольства", - сообщил глава департамента Максим Гаман.

Площадью ЛНР названа территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат. В результате посольство получило новый адрес: Москва, площадь Луганской Народной Республики, вл. 1.

СМИ сообщали, что дипмиссия не собирается пользоваться новым адресом и считает актуальным старый - "Смоленская набережная, 7", этот адрес указан на официальном сайте посольства.

"Отсутствие адреса или наличие проблем, связанных с ним, зачастую приводит к возникновению ощутимых трудностей: начиная от проблем с доставкой почты, сложностей с поиском конкретного адреса службами спасения, до мошеннических действий, связанных с манипуляциями в отношении частной и иной собственности", - добавил руководитель департамента.

Он заверил, что присвоение нового адреса территории в центре столицы, где расположено посольство Великобритании, проводилось в четком соответствии с действующим законодательством.

8 июля рядом с посольством установили табличку с новым адресом.

Если дипломаты хотят получать корреспонденцию и посылки, то они должны указывать находящиеся в адресном реестре столицы данные, заявил журналистам и спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он напомнил, что новое название площади выбрали москвичи, проголосовав на сайте мэрии "Активный гражданин". Им предлагалось выбрать несколько локаций, "где можно было разместить это название, это безымянная территория у посольства Великобритании, у посольства Германии, пространство между посольствами Литвы и Бельгии".

"5 июля правительство Москвы приняло решение, а 6 июля в адресной реестр был внесён новый адрес: Площадь Луганской народной республики, который получило посольство Великобритании", - добавил спикер.

Он напомнил, что в июне территория перед посольством США в Москве была переименована в Площадь Донецкой народной республики. Таким образом в городе появилось два новых адреса, и вся почтовая корреспонденция, адресованная в посольства США и Великобритании должна приходить на новые адреса.

По словам Шапошникова, ни посольство США, ни посольство Великобритании не обращались в Мосгордуму, выражая свое несогласие с изменением адресов.