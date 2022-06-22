Площадь в Москве возле посольства США назвали "Площадью Донецкой народной республики"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Безымянная территория, прилегающая к посольству США в Москве, получила название "Площадь Донецкой народной республики", следует из документа, опубликованного на официальном сайте столичной мэрии.

"Присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненский Центрального административного округа города Москвы, наименование – "площадь Донецкой Народной Республики", - говорится в постановлении.

С инициативой о наименовании площади 18 мая выступили депутаты Мосгордумы. Они предложили назвать территорию рядом с посольством США "Площадью защитников Донбасса". В ходе голосования на платформе "Активный гражданин" победу одержал вариант названия "площадь Донецкой Народной Республики".

8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приветствует выбор названия территории около посольства США в Москве в честь Донецкой народной республики и считает, что в столице необходимо выбрать место и в честь Луганской народной республики.

В тот же день депутаты Мосгордумы выступили с инициативой о присвоении площади у посольства Германии наименования "Площади Луганской народной республики".