Сенаторы одобрили закон об усилении наказания для должностных лиц за пытки

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу проголосовал за закон об уголовной ответственности для должностных лиц за пытки.

Закон был инициирован председателями комитетов по законодательству обеих палат парламента РФ - сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым.

Наказание за пытки

В целом закон усиливает наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302) или запугивания (ст. 286 "Превышение должностных полномочий" УК РФ).

Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, что переводит их разряд особо тяжких.

Таким образом, увеличивается срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.

Закон усиливает ответственность за деяния, повлекшие смерть или причинение тяжкого вреда здоровью.

Так, пытки, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Это касается действий по принуждению подозреваемого, обвиняемого, осужденного, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя, лица производящего дознание или иного сотрудника правоохранительного органа, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя, лица, производящего дознание или иного сотрудника правоохранительного органа, отмечается в законе.

Также это касается действий, соединенных с применением насилия или издевательств.

Пытки женщин и несовершеннолетних

Кроме того, закон вводит ответственность за те же деяния, совершенные в отношении женщины; в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника; в отношении лица, достигшего к моменту совершения деяния 65-летнего возраста.

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до 20 лет.

Кроме того, в законе учтена поправка Верховного суда, уточняющая, что "не является пыткой причинение физических или нравственных страданий, которые возникают лишь в результате правомерных действий должностного или иного лица или неизбежно сопряжены с такими действиями".

В законе также указывается, что за принуждение к даче показаний смогут привлекать к ответственности не только следователей или дознавателей, но и "иных сотрудников правоохранительных органов".

Определение пытки

В законе дано более детальное и четкое определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года.

В частности, к целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки.

Детализация определения понятия "пытка" вносит определенность в квалификацию деяния и позволяет назначить адекватное наказание виновному, считают авторы инициативы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что должностные лица, совершающие пытки, должны наказываться самым суровым образом.

"Когда должностные лица осуществляют пытки, это преступления особой жесткости, особой тяжести, они, конечно, должны нести самое суровое наказание", - сказала Матвиенко на заседании в пятницу перед голосованием по закону об ужесточении наказания за пытки.

По словам спикера Совета Федерации, данная тема "справедливо чувствительная в нашем обществе".