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Законопроект об ужесточении наказания за пытки прошел I чтение в Думе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за пытки.

Законопроект был внесен в Госдуму 20 декабря 2021 года председателями комитетов по законодательству двух палат парламента РФ Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым.

В частности, законопроектом усиливается наказание за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302) или запугивания (ст. 286 "Превышение должностных полномочий" УК РФ). Кроме того, в статью 302 "Принуждение к даче показаний" УК РФ вводится новый субъект преступления - сотрудник правоохранительного органа.

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В законопроекте дано более детальное и четкое определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года, отметил Крашенинников.

Он напомнил, что "ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала законопроект об ужесточении положений Уголовного кодекса РФ, устанавливающих ответственность за пытки.

Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект, ужесточающий ответственность за пытки. Рекомендация содержится в перечне поручений, данных главой государства по итогам состоявшегося 9 декабря 2021 года заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Госдума ФСИН

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