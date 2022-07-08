Путин заявил о необходимости обеспечить внутренний рынок базовым продовольствием

Президент РФ также подчеркнул, что Россия должна выполнить свои обязательства по поставкам сельхозпродукции партнерам

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прогнозирует напряженную ситуацию на мировом продовольственном рынке и подчеркивает, что в этих условиях Россия должна, прежде всего, обеспечить внутренний рынок базовыми видами продовольствия.

"В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он вновь подчеркнул, что "это результат ошибочных действий некоторых наших партнеров, прежде всего, в сфере энергетики и в сфере макроэкономической политики".

"Но ладно, это их проблемы. Но и на нас они тоже будут отражаться. Поэтому мы в первую очередь должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей, чтобы обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания", - подчеркнул глава государства.

Он заявил, что Россия должна выполнить все свои обязательства по поставкам сельхозпродукции своим традиционным партнерам.

"Имея в виду те сложности, которые будут возникать на мировых рынках продовольствия, связанные с неизбежной продовольственной мировой инфляцией, мы, конечно, должны выполнить все свои обязательства перед нашими традиционными, постоянными партнерами, которые очень внимательно следят за тем, что у нас в аграрном секторе происходит, и очень рассчитывают на то, что мы будем выполнять все свои обязательства", - сказал Путин.

Президент отметил, что "у нас есть для этого все необходимые предпосылки". "Мы знаем о тех сложностях, которые возникают в связи с так называемыми незаконными санкциями: логистика, страхование грузов и так далее... Но надо заранее вместе с партнерами это все продумать и соответствующим образом отрегулировать", - заключил Путин.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе совещания подтвердил прогноз по сбору зерна в РФ в 2022 году на уровне 130 млн тонн. "В целом при благоприятной погоде рассчитываем на достойный урожай по всем основным культурам", - заявил он.

"Урожай масличных (прогнозируется - ИФ) - 22,6 млн тонн, в том числе ожидаются очень хорошие показатели по сое и рапсу. Урожай сахарной свеклы, по плану, превысит 41,5 млн тонн, что даст возможность произвести необходимый объем сахара. Картофеля в организованном секторе планируем собрать не менее 6,8 млн тонн, овощей открытого грунта - 5,2 млн тонн", - добавил министр.

"Исходим из того, что объем урожая в полной мере обеспечит внутренний рынок и соответственно продовольственную безопасность нашей страны", - подчеркнул Патрушев.

"В последние два года РФ стала нетто-экспортером продукции АПК. В 2022 году планируем сохранить достигнутые результаты и обеспечить базовыми продуктами в первую очередь зерном и маслом всех наших традиционных партеров", - сказал министр об экспорте продукции АПК