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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Путин заявил о провале "экономического блицкрига" против России

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о провале "экономического блицкрига" против России со стороны Запада, однако отметил, что санкции и ограничения наносят определенный ущерб экономике страны.

"Мы сейчас постоянно говорим о нашей реакции на эти ограничения и санкции. И должен отметить, что в результате действий Центрального банка, в результате мер, которые своевременно предпринимались правительством РФ, были поддержаны Государственной Думой и Советом Федерации, многое удалось сделать. И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг он, конечно же, провалился", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

При этом он заметил, что "все-таки ущерб он нам наносит, эти действия, ограничения, они наносят ущерб нашей экономике, и многие риски еще сохраняются".

В этой связи он призвал не относиться поверхностно к оценке этих рисков. "Я вижу, что некоторые коллеги уже так несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать по купированию возможных угроз - "наплевать на них, на эти санкции", "пошли подальше", "все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно". Да, и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть", - сказал Путин.

По словам президента РФ, риски сохраняются как для отдельных отраслей производства, так и для рынка труда. "Поэтому я прошу руководство правительства, руководителей министерств, ведомств именно из этого исходить и не относиться поверхностно к этим рискам, внимательно следить за ситуацией, анализировать развитие ситуации и предлагать, реализовывать своевременно меры, которые гарантировали бы стабильность нашей экономики и ее развитие в соответствии с планами, которые мы с вами проработали и утвердили на среднесрочную и более отдаленную перспективу", - сказал глава государства.

Владимир Путин
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