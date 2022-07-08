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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

ОСК не исключила судебных исков к иностранным поставщикам за срыв контрактов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Объединенная судостроительная корпорация" рассматривает возможность инициировать против иностранных поставщиков оборудования судебные дела по неисполненным обязательствам, сообщил телеканалу "Россия 24" глава ОСК Алексей Рахманов.

Он уточнил, что корпорация намерена судиться "там, где это имеет смысл".

АО "Балтийский завод" (входит в состав ОСК) в июне подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к финскому производителю судового энергетического оборудования Wartsila на 5,1 млн евро.

В пресс-службе "Балтийского завода" объяснили, что иск связан с отказом финской компании поставить полный комплект оборудования, необходимый для строящихся атомных ледоколов проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка", в связи с западными санкциями. Предприятие ищет варианты для импортозамещения зарубежного оборудования.

Wartsila ОСК Алексей Рахманов Балтийский завод
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