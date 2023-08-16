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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

"Северная верфь" хочет взыскать с Wartsila часть аванса в размере 3,8 млн евро

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к рассмотрению иск ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Петербург входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации") о взыскании 3,831 млн евро с финского производителя судового энергетического оборудования Wartsila.

Как сообщается в картотеке арбитражных дел, истец хочет взыскать сумму "излишне уплаченного аванса" по контракту от 23 сентября 2020 года.

Заявление зарегистрировано 25 июня и было оставлено без движения, производство по делу открыто 14 августа после приобщения дополнительных материалов. Предварительное судебное заседание назначено на 14 февраля 2024 года.

В мае Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти полностью удовлетворил иск АО "Балтийский завод" (входит в ОСК) к Wartsila на 5,1 млн евро. Иск связан с отказом финской компании на фоне западных санкций поставить полный комплект оборудования для строящихся атомных ледоколов проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка". Wartsila оспорила решение арбитража в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, заседание состоится 23 августа.

В начале 2022 года Wartsila приостановила поставки, продажи, заказы и торги в России и заявила о планах списать 200 млн евро, связанных с активами и бизнес-операциями в России. Летом 2022 года компания заявила о продаже российского бизнеса местному менеджменту и уходе из России.

Wartsila занимается проектированием судов, созданием двигательных установок и электроэнергетического оборудования, комплексных электрических систем и систем автоматизации, систем контроля за выбросами вредных веществ, газотранспортных систем.

"Северная верфь" - одно из крупнейших судостроительных предприятий России.

Балтийский завод ОСК Wartsila Северная верфь Петербург Финляндия
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