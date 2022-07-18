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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Путин заявил, что перед РФ стоит колоссальный объем трудностей из-за санкций

Однако Россия не будет опускать из-за этого руки, заверил президент

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции - это огромный вызов для страны, но Россия не будет опускать руки, а будет развиваться еще интенсивнее, используя имеющийся потенциал.

"Понятно, что это огромный вызов для нашей страны, но мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши "доброжелатели" предрекают, отступать на десятилетия назад", - сказал глава государства на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам в понедельник.

"Конечно, нет, наоборот, осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, мы будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний", - отметил Путин.

Признав, что все это является крайне сложной задачей, Путин заявил, что российские власти "отдают себе в этом отчет". "Ясно, что мы не можем оторвано от всего мира развиваться, но так и не будет, скорее в современном мире невозможно выставить огромные заборы - это невозможно", - отметил президент.

По его словам, приоритетное направление, на которое следует сейчас обратить особое внимание - дальнейшее развитие сквозных технологий.

Путин считает необходимым создать в короткие сроки механизмы, позволяющие быстрорастущим российским компаниям привлекать для своего развития капитал на финансовых рынках РФ.

"Такие наши компании активно использовали западные финансовые институты, с которыми сегодня есть известные трудности, они нам недоступны. Необходимо в короткие сроки сформировать такие механизмы в российской финансовой системе, чтобы быстрорастущие компании могли привлекать отечественный частный капитал под свое развитие", - сказал он.

"Очень рассчитываю на обстоятельные предложения и министерства финансов, и Банка России, в чьей зоне ответственности находится работа финансовых рынков", - отметил глава государства.

По словам Путина, речь идет, в частности, о таких компаниях, как "Озон" и "Яндекс".

"Многие российские быстрорастущие компании, такие, например, как "Озон" или "Яндекс", финансировали свое развитие за счет привлечения ресурсов с западных рынков. Скажем прямо, российская финансовая система была не готова обеспечивать ресурсами те компании, которые не имеют активов или большой прибыли, но при этом имеют большую перспективу развития. Например, у "Озона", насколько известно, убыток почти уже 20 лет подряд, однако только за прошлый год объем продаж товаров на этой платформе приблизился к 0,5 трлн рублей, а уже в следующем году может безусловно превысить триллион рублей", - пояснил он.

Владимир Путин
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