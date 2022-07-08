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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Туристы вынуждены пересаживаться на автомобили из-за нехватки поездов на южные курорты РФ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Высокий туристический спрос в разгар летнего сезона выявил нехватку поездов в направлении Черноморского побережья, поэтому многие путешественники пересаживаются на автомобили. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Море по-прежнему самый яркий магнит, самое востребованное направление отдыха. Специфика этого года, конечно же, транспортная доступность Черноморского побережья, и мы плотно этот вопрос отрабатываем с министерством транспорта и РЖД", - рассказала она на совещании президента с членами правительства.

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По словам Догузовой, на текущий момент по железной дороге с мая по сентябрь количество мест в поездах на юг РФ увеличено до 4,4 млн, это на 30% больше, чем в прошлом году.

"Основной акцент сделан на Крыме, и здесь количество мест составит 1,2 млн и это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Объективно, с учетом спроса сейчас, в самый разгар высокого сезона, этого недостаточно, поэтому очень многие путешественники переориентируются на автомобили", - добавила глава Ростуризма.

Как отметила Догузова, количество автопутешественников в Крым выросло на 50%.

"И здесь вместе с Росавтодором отработали и скорректировали летние ремонтные работы по целому ряду федеральных трасс, чтобы путешествия на автомобилях были максимально комфортными. И одновременно с Минтрансом проработали удобные стыковки между авиа- железнодорожным транспортом и автобусами, чтобы максимально оптимизировать усложнившуюся для людей логистику", - заключила глава Ростуризма.

Ростуризм
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