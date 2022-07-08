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Wildberries запустил автоматизированную систему для выявления подделок

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший в РФ онлайн-ритейлер Wildberries запустил автоматизированную систему на основе искусственного интеллекта для выявления подделок.

ЭкономикаМинпромторг призвал Wildberries бороться с продажами контрафактаМинпромторг призвал Wildberries бороться с продажами контрафактаЧитать подробнее

"Теперь объявления продавцов модерируются не только в ручном режиме, как это было раньше, но и в автоматическом", - говорится в сообщении компании.

Благодаря новой системе в пятницу Wildberries выявил и заблокировал партии сомнительной продукции от ряда продавцов.

В четверг в ходе круглого стола в Госдуме замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта и призвал компанию к диалогу.

Компания заявила, что "всегда активно боролась с контрафактом и подделками, и нетерпима к товару сомнительного происхождения". С запуском параллельного импорта ритейлер усилил эту работу. "Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению на российском рынке подобных товаров", - отмечается в сообщении.

Wildberries
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