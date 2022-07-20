Wildberries фиксирует нетипичный взлет спроса на санки в июне-июле

Продажи санок взлетели на 433%, спрос на снегоуборочные машины вырос в 11 раз

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries отметил нетипичный для середины лета рост спроса на "зимние" товары. В частности, продажи санок летом выросли на 433%.

С 17 июня по 17 июля продажи искусственных новогодних елок и пихт выросли почти в 4 раза (на 276% год к году) в денежном выражении, шуб - более чем вдвое (на 141%), зимней обуви - на 58%, сообщила компания.

Продажи горных лыж, сноубордов и соответствующего снаряжения выросли почти вдвое (на 91%), санок - в 5 раз (на 433%), коньков - в 2,8 раза (на 177%). Спрос на снегокаты увеличился в 1,8 раза, на снегоуборочные машины - в 11 раз.

Нехарактерный для летних месяцев всплеск спроса мог быть вызван наступлением сезона распродаж, во время которого продавцы активно "чистят" склады и предоставляют максимальные скидки, полагают в Wildberries.

Кроме того, обычные покупатели и так называемые "черри-пикеры" (профессиональные охотники за скидками) заранее приобретают значительно подешевевшие зимние товары.