Самолет с парашютистами совершил жесткую посадку в Подмосковье

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Самолет L-410 аварийно приземлился в поле вблизи подмосковного Серпухова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет, перевозивший парашютистов, из-за неисправности правого двигателя совершил жесткую посадку в поле рядом с аэродромом Большое Грызлово", - сказал собеседник агентства.

На борту воздушного судна находились 19 человек.

Позже в пресс-службе подмосковного главка МЧС сообщили об отсутствии погибших.

"Самолет совершил экстренную посадку в поле из-за технической неисправности. Все живы", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе администрации Серпуховского округа "Интерфаксу" сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет, "самолет целый".