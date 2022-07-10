Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 июля

Оценка стоимости азербайджанского газа Еврокомиссией, сообщение ЛНР о взятии Григоровки, жесткая посадка самолета с парашютистами вблизи подмосковного Серпухова

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ЕК оценили стоимость газа, поставленного из Азербайджана в Европу в I квартале 2022 года. За этот период страны ЕС закупили у Баку газ на 2,1 млрд евро. Всего в первые месяцы года ЕС потратил на газ около 78 млрд евро, в том числе 26,5 млрд евро на его импорт из РФ.

- В ЛНР сообщили о взятии Григоровки под контроль. Посол республики в РФ Родион Мирошник заявил, что подразделения союзных войск продолжают движение в сторону города Северска.

- Самолет с парашютистами совершил жесткую посадку в Подмосковье. Причиной аварии стала неисправность двигателя. На борту воздушного судна находились 19 человек. В МЧС сообщили об отсутствии погибших, в администрации Серпуховского округа отметили, что пострадавших также нет.

- На Шпицберген прибыло судно с грузом для россиян. На его борту находятся два контейнера, в частности, содержащие продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств.

- Самолет авиакомпании Korean Air совершил экстренную посадку в Баку. Воздушное судно приземлилось после отказа одного из двигателей. Пострадавших в ходе инцидента нет.