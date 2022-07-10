Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:46

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 июля

Оценка стоимости азербайджанского газа Еврокомиссией, сообщение ЛНР о взятии Григоровки, жесткая посадка самолета с парашютистами вблизи подмосковного Серпухова

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ЕК оценили стоимость газа, поставленного из Азербайджана в Европу в I квартале 2022 года. За этот период страны ЕС закупили у Баку газ на 2,1 млрд евро. Всего в первые месяцы года ЕС потратил на газ около 78 млрд евро, в том числе 26,5 млрд евро на его импорт из РФ.

- В ЛНР сообщили о взятии Григоровки под контроль. Посол республики в РФ Родион Мирошник заявил, что подразделения союзных войск продолжают движение в сторону города Северска.

- Самолет с парашютистами совершил жесткую посадку в Подмосковье. Причиной аварии стала неисправность двигателя. На борту воздушного судна находились 19 человек. В МЧС сообщили об отсутствии погибших, в администрации Серпуховского округа отметили, что пострадавших также нет.

- На Шпицберген прибыло судно с грузом для россиян. На его борту находятся два контейнера, в частности, содержащие продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств.

- Самолет авиакомпании Korean Air совершил экстренную посадку в Баку. Воздушное судно приземлилось после отказа одного из двигателей. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о гибели трех мирных жителей за сутки в результате обстрелов

Блинкен посетит Японию с визитом, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью Абэ

Блинкен посетит Японию с визитом, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью Абэ
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о взятии Григоровки под контроль

Канада запланировала расширить антироссийские санкции

Канада запланировала расширить антироссийские санкции

Самолет авиакомпании Korean Air совершил экстренную посадку в Баку

Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов

Президент Шри-Ланки покинет пост 13 июля на фоне протестов

Итальянские власти подтвердили гибель 11 человек при обрушении ледника Мармолада

Итальянские власти подтвердили гибель 11 человек при обрушении ледника Мармолада

Лидеры партий Шри-Ланки захотели видеть новым президентом спикера парламента

Министр обороны Великобритании Уоллес отказался от участия в гонке за пост премьера

Министр обороны Великобритании Уоллес отказался от участия в гонке за пост премьера
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении ангара с американскими гаубицами М777 на Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });