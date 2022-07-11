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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Хабаровский край попросил Рослесхоз выделить самолет Ан-24 для тушения лесных пожаров

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Власти Хабаровского края запросили у Рослесхоза самолет-зондировщик для тушения лесных пожаров на севере региона, сообщила пресс-служба правительства края.

"Полеты Ан-24 могут выполняться в рамках государственного задания. Вопрос о переброске воздушного судна был рассмотрен на заседании федерального оперативного штаба по тушению лесных пожаров. Сейчас мы ждем окончательного решения", - сказал министр лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Гулько.

Ближайший такой самолет Ан-24 сейчас работает в Якутии.

Специалисты Дальневосточной базы авиационной охраны лесов заранее подбирают для зондировщика место дислокации. Делается это так, чтобы ключевые районы горимости попадали в зону его досягаемости. В учет обязательно принимается прогноз погоды, так как для работы зондирощика нужна сильная облачность.

Самолеты-зондировщики применялись для тушения пожаров еще с конца 1950-х годов в Советском Союзе. Сейчас такую практику используют в Якутии, Иркутской области и других регионах страны. С самолета облака опыляют специальным реагентом йодистого серебра, что вызывает кристаллизацию воды и дождь.

Как сообщалось, из-за ухудшения ситуации с лесными пожарами на прошлой неделе в Хабаровском крае был введен режим ЧС в лесах регионального характера.

По данным на 8 июля, в крае тушат 10 лесных пожаров общей площадью 2 тысячи га. Лес горит в Ванинском, Верхнебуреинском, Охотском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Ульчском, Хабаровском районах и районе имени Полины Осипенко. Ликвидацию огня ведут 284 человека, используется 31 единица техники. На мониторинге пожарной опасности и ликвидации лесных пожаров задействовано 10 воздушных судов.

Хабаровский край Рослесхоз
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