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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:05

Хабаровский губернатор попросит ввести в крае федеральный режим ЧС из-за пожаров

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев из-за обострения ситуации с лесными пожарами попросит Рослесхоз объявить в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Он сообщил об этом в Telegram.

"Ситуация с пожарами в Хабаровском крае сложная. Синоптики не обещают изменения погодных условий, способных упростить сложившееся положение дел", - объяснил он это решение.

С 7 июля в крае был введен режим ЧС регионального уровня. Наиболее сложная обстановка складывается в северных районах, где наибольшее количество термоточек.

МЧС на прошлой неделе усилило группировку спасателей в Аяно-Майском районе. Кроме того, был задействован самолет-зондировщик Ан-26 "Циклон", который вызвал искусственные осадки для тушения огня.

Хабаровский край Рослесхоз Михаил Дегтярев МЧС Аяно-Майский район
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