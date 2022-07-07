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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен в Хабаровском крае из-за природных пожаров
Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в регионе введен режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения ситуации с лесными пожарами.

"На территории региона введен режим чрезвычайной ситуации. Сложная ситуация с лесными пожарами в шести муниципальных районах", - сказал Дегтярев на совещании в правительстве края в четверг.

По его словам, согласно долгосрочному прогнозу погоды, осадков в ближайшие дни не ожидается, "задача всех служб края - незамедлительно принять меры по недопущению угрозы жизни людей и функционирования объектов экономики".

Глава края добавил, что в этом году в регионе удалось увеличить группировку пожарных более чем на 100 человек, также увеличено количество техники, выделены средства на мониторинг и тушение пожаров.

Как сообщалось, с 5 июля администрации двух северных районов Хабаровского края - Охотского и Ульчского - ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за высокого риска возникновения природных пожаров.

На территории Солнечного, Хабаровского, Верхнебуреинского, имени Полины Осипенко, Ульчского и Тугуро-Чумиканского районов установлен 4-й класс пожарной опасности из 5-ти возможных.

По информации ГУ МЧС, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и во всех муниципальных районах ранее был введен особый противопожарный режим. В крае действует запрет на разведение открытого огня и посещение лесных массивов. Сотрудники полиции и лесничеств выставили дополнительные посты на въездах в лесные массивы. Проводится патрулирование территорий для оперативного обнаружения очагов огня и их ликвидации.

Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре
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