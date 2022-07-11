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На внеочередном заседании Думы планируют рассмотреть десятки законопроектов

На внеочередном заседании Думы планируют рассмотреть десятки законопроектов
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - На внеочередном пленарном заседании Госдумы в пятницу, 15 июля, планируется рассмотрение более 80 проектов законов, сообщил в понедельник "Интерфаксу" первый замглавы думской фракции КПРФ Николай Коломейцев.

"В пятницу планируется заседание Госдумы. В 10 часов утра Совет Думы определит повестку, в ней ожидается рассмотрение порядка 80 проектов законов. Часть из них внесена. Другая часть еще будет вноситься", - сказал Коломейцев.

По его словам, речь идет о правительственных инициативах, вероятно, они могут быть рассмотрены в ускоренном порядке, и возможно приняты в трех чтениях.

Коломейцев не исключил, что на пленарном заседании будут рассматриваться и кадровые вопросы, но не уточнил, какие.

Вместе с тем, источник в Думе сообщил "Интерфаксу", что намеченное пленарное заседание носит технический характер и не "стоит ожидать от него ничего экстраординарного".

Ранее пресс-служба Госдума объявила о планах провести внеочередное заседание нижней палаты парламента 15 июля.

Госдума КПРФ
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