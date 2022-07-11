Госдума в пятницу рассмотрит законопроект о хищениях с банковских карт

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Совет Думы на заседании в понедельник принял решение включить в повестку внеочередного заседания в пятницу рассмотрение в первом чтении законопроекта, который прописывает механизм взаимодействия ЦБ и МВД по вопросам предотвращения хищений с банковских карт, рассказал "Интерфаксу" источник в парламенте.

По его словам, окончательная повестка заседания в пятницу будет сформирована на следующем Совете Думы, который пройдет 15 июля утром.

Документ о взаимодействии ЦБ и МВД по вопросам противодействия хищению с банковских карт (N160028-8) был внесен в парламент на прошлой неделе.

Сейчас информация о случаях или попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента (в том числе сведения о соответствующих счетах и вкладах) предоставляется операторами платежных систем в Банк России. При этом по общему правилу они не вправе раскрывать третьим лицам такую информацию. Внесенный законопроект предлагает наделить ЦБ полномочиями предоставлять данную информацию без согласия клиента федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел (МВД). Для этого также вносятся изменения в закон о национальной платежной системе.

Порядок информационного обмена, форма и перечень предоставляемых сторонами сведений будут закреплены в соглашении, заключаемом между ЦБ и МВД.

Законопроект имеет отлагательный срок вступления в силу - через год после официального опубликования.