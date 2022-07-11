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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

Более 150 домов подтопило на Кубани

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Оценочные комиссии выявили подтопления более чем 244 приусадебных участков в Славянском районе Краснодарского края после разгула стихии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 12:00 в МО Славянский район по результатам работы оценочных комиссий выявлено 244 подтопленных приусадебных участка, из которых вода заходила в 151 домовладение в четырех населенных пунктах", - говорится в сообщении.

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Подтопленные участки выявили в Славянске-на-Кубани, станице Петровской, поселке Совхозный и хуторе Галицын. В настоящее время вода сошла. К ликвидации последствий стихии привлечено 193 человека, 64 единицы техники.

Ранее сообщалось, что сильные дожди спровоцировали подтопления в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, в зону подтоплений попали опоры мостов в Славянском районе. В Краснодаре подтопило 19 придомовых территорий и 20 участков дорог.

Заявки на откачку воды также поступали из Крымского района Кубани. Из-за резкого подъема уровня воды в Сочи две реки вышли из берегов.

Краснодарский край
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