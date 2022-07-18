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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:11

В Сочи подтопило дороги после залпового ливня

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На федеральной трассе Джубга-Сочи после утреннего ливня образовалась пробка в районе поселка Беранда, сообщила мэрия Сочи.

Там уточнили, что залповый ливень прошел в 6:30 по московскому времени в районе поселка Лоо. Люди и дома не пострадали, но дороги подтопило.

"В настоящее время вода ушла естественным путём. Движение транспорта происходит в штатном режиме", - говорится в сообщении.

По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", ночью в Сочи прошел очень сильный дождь с грозой, количество осадков составило 51 мм. Дождь продолжается. Специалисты ФКУ "Черноморье" следят за ситуацией на федеральных трассах.

Пресс-служба ФКУ "Упрдор Черноморье" отметила, что пробки возникают в том числе из-за того, что водители сбавляют скорость из-за скользкой дороги и плохой видимости, и одобрила их действия.

В управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в Лазаревском районе Сочи подтоплена придомовая территория частного домовладения (в дом вода не заходила) и низменный участок автодороги. Движение по дороге не прерывалось, вода сошла полностью.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский распорядился создать оперативный штаб из-за прогнозируемых длительных дождей на курорте.

Сочи МЧС Алексей Копайгородский Лоо Беранда Лазаревское
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