Две реки в Сочи вышли из берегов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Локальные подтопления происходят в Сочи из-за резкого подъема уровня воды в реках Восточный Дагомыс и Хорота, сообщает пресс-служба администрации города в понедельник.

"В результате обильных продолжительных осадков минувшей ночью поднялся уровень воды в реке Восточный Дагомыс. В посёлке Дагомыс только за один час выпало 86 мм осадков. Зафиксированы локальные подтопления в микрорайоне. Никто из жителей и туристов, по предварительной информации, не пострадал", - отмечает пресс-служба.

Население было предупреждено о надвигающейся непогоде заранее. Утром была также задействована система звукового оповещения. На месте по поручению главы Сочи развернут оперативный штаб.

"Сейчас в Дагомысе начался обход домов на улице Армавирской, работает техника для откачки воды. Сил и средств достаточно", сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Кроме этого, в связи с непогодой на всех пляжных территориях ведется оповещение о запрете купания.

"На участке Магри - Веселое волнение моря составляет четыре балла. Купание в море в шторм запрещено", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Сочи в понедельник.

"В данный момент наблюдается подъем уровня реки Хороты, включено звуковое оповещение. Непогода сохранится в Сочи до конца дня, возможны ливни и подъем уровня рек до неблагоприятных отметок", - подчеркивает пресс-служба.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. В Сочи действует штормовое предупреждение.