В РФ могут запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно возраста

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пропаганду нетрадиционных отношений запретят в России для всех, безотносительно возраста, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Сегодня такой запрет (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений) касается исключительно детей. Конечно, этого - явно недостаточно. Мы предлагаем: в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории (в оффлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах)", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в понедельник.

Также он сообщил, что предлагается установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив ст. 6.21 КоАП (сегодня она касается только пропаганды среди несовершеннолетних и предусматривает штраф в размере до 1 млн рублей, арест на 15 суток, приостановку деятельности юрлица).

По словам Хинштейна, предусматривается также введение отдельной, еще более жесткой ответственности за пропаганду педофилии.

Также предлагается "запретить распространение среди детей не только пропаганды, но любой другой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и извращения", добавил парламентарий.

"Предварительно эти инициативы уже проработаны с Роскомнадзором и Минцифрой", - отметил Хинштейн.

Он сообщил, что соответствующие инициативы ранее начали прорабатываться комитетом Госдумы по информполитике, и "в осеннюю сессию будем готовы провести их открытое обсуждение".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей. Ранее в Госдуму также был внесен соответствующий законопроект.