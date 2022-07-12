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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:05

Журналист Дудь оштрафован на 120 тыс. рублей за ЛГБТ-пропаганду

Журналист Дудь оштрафован на 120 тыс. рублей за ЛГБТ-пропаганду
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве назначил административный штраф журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

"Постановлением мирового судьи судебного участка N271 района Лефортово города Москвы Дудю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 120 тыс. руб.", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Лефортовского суда Москвы во вторник.

Дудь признан виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ).

Что именно было вменено журналисту - в суде не уточнили.

Юрий Дудь Москва
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