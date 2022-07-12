Журналист Дудь оштрафован на 120 тыс. рублей за ЛГБТ-пропаганду

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве назначил административный штраф журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

"Постановлением мирового судьи судебного участка N271 района Лефортово города Москвы Дудю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 120 тыс. руб.", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Лефортовского суда Москвы во вторник.

Дудь признан виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ).

Что именно было вменено журналисту - в суде не уточнили.