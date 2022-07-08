Володин предложил запретить пропаганду нетрадиционных ценностей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пропаганду нетрадиционных ценностей следует запретить, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в День семьи, любви и верности в своем телеграм-канале.

"С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей", - сказал он.

В России запрещена пропаганда нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Однако в Госдуму также внесен закон о запрете такой пропаганды в целом.