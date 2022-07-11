Депутат Госдумы от КПРФ выдвинется на пост саратовского губернатора
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Первый секретарь Саратовского обкома, член ЦК КПРФ, депутат Госдумы Ольга Алимова подала в избирательную комиссию Саратовской области документы для выдвижения кандидатом в губернаторы региона, сообщила пресс-служба облизбиркома.
Алимову выдвинула компартия.
10 мая губернатор области Валерий Радаев заявил, что попросил президента об отставке. Врио главы региона был назначен 40-летний Роман Бусаргин, ранее возглавлявший правительство региона.
Бусаргин уже подал документы в областной избирком.