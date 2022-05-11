Центризбирком прокомментировал отставку пяти губернаторов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Томской, Кировской, Рязанской, Саратовской областях и республике Марий Эл, главы которых ушли в отставку 10 мая, в единый день голосования в сентябре планировались губернаторские выборы, сообщили "Интерфаксу" в Центризбиркоме.

Там напомнили, что у ушедших в отставку глав регионов в 2022 году истекал срок полномочий.

В единый день голосования в сентябре 2022 года намечаются прямые выборы глав 14 регионов - Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской областей, а также Карелии, Бурятии, Марий Эл и Удмуртии. Главу Адыгеи избирают депутаты Госсовета республики.

10 мая в отставку подали глава Марий Эл Александр Евстифеев, губернатор Кировской области Игорь Васильев, рязанский губернатор Николай Любимов, глава Саратовской области Валерий Радаев и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Президент Владимир Путин назначил Юрия Зайцева врио главы Марий Эл, Александра Соколова - врио губернатора Кировской области, Павла Малкова - врио губернатора Рязанской области, Романа Бусаргина - врио губернатора Саратовской области, Владимира Мазура - врио губернатора Томской области.

28 апреля Мазур, который тогда занимал должность замначальника управления президента России по внутренней политики, сказал журналистам, что обсуждается возможность изменения процедуры выборов губернаторов и что прямые выборы глав регионов могут быть отменены.