Путин назначил врио глав пяти российских регионов

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин своим указом назначил временно исполняющих обязанности глав пяти регионов РФ.

Юрий Зайцев назначен врио главы Республики Марий Эл, сообщается на сайте Кремля. Этим же указом принята отставка Александра Евстифеева с поста главы Марий Эл.

Александр Соколов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области. Президент принял отставку его предшественника Игоря Васильева по собственному желанию.

Глава Росстата Павел Малков стал врио губернатора Рязанской области вместо Николая Любимова.

Роман Бусаргин возглавил Саратовскую область. Его предшественник Валерий Радаев ранее во вторник объявил о решении покинуть пост.

Владимир Мазур назначен врио губернатора Томской области. Ранее с 2012 года регион возглавлял Сергей Жвачкин.

О новых руководителях регионов

Юрий Зайцев родился 16 декабря 1970 года. Окончил военный университет Минобороны по специальности "иностранный язык" с квалификацией "переводчик-референт, специалист в информационно-аналитической области". Кандидат экономических наук. В 1996 - 2013 гг. работал на руководящих должностях в структурах металлургического комплекса РФ, в 2014 году - советник, первый заместитель генерального директора ОАО "МРСК Северного Кавказа". В 2014-2019 гг. - генеральный директор ПАО "МРСК Северного Кавказа". С апреля 2019 года - председатель правительства республики Калмыкия.



Павел Малков родился 29 января 1980 года в Саратове. С 2003 по 2006 годы работал в правительстве Саратовской области, с 2006 по 2009 годы - замминистра экономического развития и торговли региона. В 2012 году исполнял обязанности зампреда правительства области, с 2012 по 2017 годы был заместителем директора департамента госрегулирования в экономике Минэкономразвития России. В 2017-2018 годах был директором департамента госуправления министерства, с декабря 2018 года - глава Росстата.



Владимир Мазур родился в 1966 году в селе Крутоложное в Томской области. Работал юристом, заместителем директора на предприятиях Томска, Кемерово и Москвы. В 2004-2007 году - заммэра Томска по информационной политике, председатель комитета по связям с общественностью и информполитике администрации Томска. Работал в ОАО "Запсибгазпром", в 2008 году возглавил предприятие. С 4 июля 2011 года - замгубернатора Тюменской области по вопросам инвестиционной политики, экологии и недропользования, в октябре 2012 года стал главой администрации Тобольска. С 28 мая по 23 декабря 2019 года работал заместителем, а затем - первым замгубернатора Калужской области. В июне 2020 года назначен замначальника управления президента РФ по внутренней политике.

Роман Бусаргин родился 29 июля 1981 года в селе Большая Сакма Краснопартизанского района Саратовской области. В 2003 году окончил Саратовский государственный аграрный университет имени Вавилова, в 2017 - Российский университет кооперации. Кандидат социологических наук. С 2005 года работал в муниципальных органах власти региона. В октябре 2018 года назначен зампредом правительства Саратовской области, а 21 октября 2020 года - вице-губернатором - председателем правительства Саратовской области. Женат, воспитывает двоих детей.

Александр Соколов родился 4 августа 1970 года в Костроме. В 1992 году окончил Костромской педагогический институт им. Н.А. Некрасова, в 2008 - МГИМО. Кандидат политических наук. С 1992 года работал в органах власти Костромской области. С 1997 по 2005 - секретарь, второй секретарь центрального комитета российского союза молодежи. С 2005 по 2011 год - председатель национального совета молодежных и детских объединений России, с 2011 по 2014 год - президент фонда содействия развитию международного сотрудничества. В 2014-2017 годах работал заместителем губернатора Костромской области. В 2017 году возглавил департамент в администрации президента РФ.