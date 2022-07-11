Суд отказал структуре "Фортума" в просьбе арестовать имущество уходящей из РФ Vestas

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ООО "Одиннадцатый ветропарк ФРВ" (структура ПАО "Фортум") после объявления об уходе датской Vestas с российского рынка попросила суд принять предварительные обеспечительные меры и наложить арест на имущество контрагента в РФ, суд отказал компании в этой просьбе.

Российская компания ссылается на соглашение от мая 2020 года об обслуживании и готовности по проектам Холмской ВЭС-1 и ВЭС-2, Черноярской ВЭС, Старицкой ВЭС. Как следует из материалов картотеки судебных дел, подрядчик не удовлетворил требования "Одиннадцатого ветропарка ФРВ" о выплате неустойки по этому соглашению на сумму 216,6 млн руб.

Из материалов арбитража следует, что заявление связано с прекращением деятельности Vestas в России. "Заявитель также сослался, что головная компания подрядчика (Vestas) закрывает заводы по производству и расторгает с контрагентами договорные отношения. По мнению заявителя, из поведения подрядчика стало очевидно, что обязательства (по соглашению от 2020 года - ИФ) не будут исполнены подрядчиком в установленный срок", - отмечается в них.

"Одиннадцатый ветропарк ФРВ" просил Арбитражный суд Москвы принять обеспечительные меры на фоне планов обратиться и в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС). Компания обеспокоена возможностью вывода активов Vestas из России, что "сделает невозможным или существенно затруднит исполнение решения суда в пользу заказчика и, как следствие, причинит ему значительный ущерб с учетом большого размера задолженности подрядчика перед ним". "Исполнение судебного акта МКАС по иску заказчика будет возможным лишь при максимальном сохранении за подрядчиком средств и имущества для погашения его долгов", - обосновывается в материалах необходимость обеспечительных мер.

Суд, рассмотрев заявление, не увидел правовых оснований для его удовлетворения и отказал структуре "Фортума" в принятии этих мер.

"Суд считает, что факт установления обоснованности начисления неустойки является предметом судебного разбирательства в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ, при этом намерение передать в него спор не является безусловным основанием для принятия мер по обеспечению иска", - говорится в материалах. В решении суда, кроме того, отмечается, что заявитель не привел достаточных оснований, а также не представил встречное обеспечение.

ООО "Одиннадцатый ветропарк ФРВ" принадлежит УК "Ветроэнергетика", владельцем которого, в свою очередь, является ПАО "Фортум".

Vestas

Датская Vestas является технологическим партнером ФРВ в России, компания сообщила об уходе из страны весной. Изначально речь шла о приостановке проектов, но потом стало известно, что это решение затронет и судьбу производств компании в стране. У Vestas в России два завода. Предприятие "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" по производству композитных лопастей для турбин ветрогенераторов (ВЭУ) в Ульяновске начало свою работу в декабре 2018 года. Изначально Vestas владела предприятием совместно с "Роснано", но в прошлом году выкупила долю партнера.

Кроме того, в Дзержинске компания также вместе с "Роснано" запускала производство гондол для ветрогенераторных установок на базе завода Liebherr. Как сообщал глава российского Минпромторга Денис Мантуров, Vestas намерена разорвать специнвестконтракт с РФ.

Fortum

Финский энергохолдинг Fortum также ранее объявил о прекращении бизнеса в России. В России Fortum принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Помимо этого, Fortum является владельцем 73,4% акций Uniper, которому в России принадлежит 83,73% ПАО "Юнипро". О соответствующей сделке по продаже активов пока не сообщалось.