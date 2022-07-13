Региональные суды пошли навстречу "Фортуму" в аресте имущества уходящей из РФ Vestas

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Региональные суды, в отличие от московского, начали поддерживать структуры ПАО "Фортум" в просьбах о принятии обеспечительных мер и аресте имущества датской Vestas в РФ, следует из материалов картотеки арбитража.

Так, Арбитражный суд Астраханской области 11 июля удовлетворил просьбу "Одиннадцатого ветропарка ФРВ" (структура "Фортума") о мерах в виде передачи компании на хранение имущества "Вестас Рус" в регионе и наложения ареста на имущество структуры датской компании в пределах около 222,4 млн руб., а также запрета для "Вестас Рус" распоряжаться им и вывозить его. Также суд Астраханской области 8 июля удовлетворил соответствующее заявление и от "Пятнадцатого ветропарка ФРВ", который просил арестовать имущество по тому же адресу, но на сумму 180,15 млн руб.

При этом московский арбитраж 6 июля в принятии аналогичных мер по аресту того же самого имущества "Одиннадцатому ветропарку ФРВ" отказал. Согласно календарю дел, в Астраханский суд оба заявления структур "Фортума" были поданы уже после решения московского арбитража: "Одиннадцатый ветропарк ФРВ" обратился в региональный суд 8 июля, "Пятнадцатый ветропарк ФРВ" - 7 июля.

Аналогичная ситуация произошла и по заявлению "Первого ветропарка ФРВ" в отношении имущества Vestas в Ульяновской области. Московский арбитраж 6 июля отказал структуре "Фортума" в аресте имущества и передаче его на хранение заявителю. Арбитражный суд Ульяновской области, в свою очередь, аналогичную просьбу удовлетворил.

Заявление "Восьмого ветропарка ФРВ" Московский арбитраж также не удовлетворил (6 июля, согласно календарю), а арбитраж Волгоградской области согласился (8 июля) с арестом имущества "Вестас Рус" в регионе и передаче его на хранение структуре "Фортума".

Согласно материалам картотеки арбитража, на рассмотрении сейчас заявления об обеспечении имущественных интересов от "Четвертого ветропарка ФРВ" в суде Калмыкии (АС Москвы ранее этому заявителю отказал), от "Седьмого ветропарка ФРВ", "Второго ветропарка ФРВ" и "Третьего ветропарка ФРВ" - в суде Ростовской области (от АС Москвы - также отказ).

Отличие между заявлениями в региональные и московский суды, помимо сумм ареста, в том, что московский суд структуры "Фортума" также просили арестовать денежные средства "Вестас Рус", а также запретить его контрагентам переводить свою задолженность "Вестасу" и расторгать договоренности с ним.

Vestas

Датская Vestas является технологическим партнером ФРВ в России, компания сообщила об уходе из страны весной. Изначально речь шла о приостановке проектов, но потом стало известно, что это решение затронет и судьбу производств компании в стране. У Vestas в России два завода. Предприятие "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" по производству композитных лопастей для турбин ветрогенераторов (ВЭУ) в Ульяновске начало свою работу в декабре 2018 года. Изначально Vestas владела предприятием совместно с "Роснано", но в прошлом году выкупила долю партнера. Кроме того, в Дзержинске компания также вместе с "Роснано" запускала производство гондол для ветрогенераторных установок на базе завода Liebherr. Как сообщал глава российского Минпромторга Денис Мантуров, Vestas намерена разорвать специнвестконтракт с РФ.

Fortum

Финский энергохолдинг Fortum также ранее объявил о прекращении бизнеса в России. В России Fortum принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Помимо этого, Fortum является владельцем 73,4% акций Uniper, которому в России принадлежит 83,73% ПАО "Юнипро". О соответствующей сделке по продаже активов пока не сообщалось.