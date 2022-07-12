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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:45

Пропавший почти неделю назад в кузбасской шахте горняк найден живым

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили живым работника кузбасской шахты "Распадская-Коксовая", который считался пропавшим после обвала 5 июля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МЧС по региону во вторник.

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"Поисково-спасательная операция завершена. Шахтер найден живым, находится в медучреждении", - сказал сотрудник пресс-службы.

5 июля на одном из участков шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе обрушилась горная порода. Пострадали двое рабочих, еще двое пропали без вести. Позже было обнаружено тело одного из пропавших, его подняли на поверхность. 7 июля при разборе завалов был обнаружен датчик второго пропавшего шахтера, но поиски его продолжились.

Прокуратура области по факту обрушения горной породы организовала проведение проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

ПАО "Распадская" (входит в Evraz) объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оценивались на конец 2021 года в 1,8 млрд тонн.

МЧС Распадская-Коксовая
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