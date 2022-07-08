Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Спасатель погиб во время поисковой операции на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Горноспасатель умер во время поисково-спасательной операции на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Да, погиб (спасатель - ИФ), к сожалению. Причину смерти установят", - рассказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации.

5 июля на одном из участков шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе обрушилась горная порода. Пострадали двое рабочих, еще двое пропали без вести. Позже было обнаружено тело одного из пропавших, его подняли на поверхность.

Прокуратура области по факту обрушения горной породы организовала проведение проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

ПАО "Распадская" (входит в Evraz) объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оценивались на конец 2021 года в 1,8 млрд тонн.

Распадская-Коксовая Кемеровская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Металлургические предприятия создадут отраслевую IT-компанию для разработки софта

Что произошло за день: четверг, 7 июля

Бывший гендиректор "Яндекс Лавки" Илья Красильщик объявлен в розыск

Бывший гендиректор "Яндекс Лавки" Илья Красильщик объявлен в розыск

Москалькова заявила о фактах пыток российских пленных на Украине

Zoom грозит 6 млн руб. штрафа за отказ локализовать данные россиян

Zoom грозит 6 млн руб. штрафа за отказ локализовать данные россиян

Проректор Таможенной академии арестован по делу о сбыте наркотиков

Для экс-директора "Открытой России" Пивоварова запросили пять лет колонии

Для экс-директора "Открытой России" Пивоварова запросили пять лет колонии

Баскетболистка Грайнер в суде признала вину в контрабанде наркотиков

Баскетболистка Грайнер в суде признала вину в контрабанде наркотиков

В РАНХиГС назначили врио ректора вместо Владимира Мау

В РАНХиГС назначили врио ректора вместо Владимира Мау

Бизнесмена Быкова обвинили в руководстве преступным сообществом и убийстве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });