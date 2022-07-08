Спасатель погиб во время поисковой операции на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Горноспасатель умер во время поисково-спасательной операции на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Да, погиб (спасатель - ИФ), к сожалению. Причину смерти установят", - рассказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации.

5 июля на одном из участков шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе обрушилась горная порода. Пострадали двое рабочих, еще двое пропали без вести. Позже было обнаружено тело одного из пропавших, его подняли на поверхность.

Прокуратура области по факту обрушения горной породы организовала проведение проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

ПАО "Распадская" (входит в Evraz) объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оценивались на конец 2021 года в 1,8 млрд тонн.