Минздрав РФ сообщил об удовлетворительном состоянии пациента с выявленной оспой обезьян

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пациент с выявленной оспой обезьян находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Пациент с подтвержденной оспой обезьян в Санкт-Петербурге находится в удовлетворительном состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении министерства во вторник.

Отмечается, что болезнь в данный момент не представляет опасности для его жизни.

Система здравоохранения в РФ готова к борьбе с оспой обезьян

В Минздраве также сообщил, что российская система здравоохранения готова к оказанию помощи при выявлении случаев оспы обезьян.

В министерстве отметили, что среди мер по профилактике от оспы - соблюдение социальной дистанции, правил личной гигиены, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также проведение дезинфекции.

"Так как оспа обезьян - это острое вирусное заболевание, профилактика включает меры, направленные на предотвращение распространения инфекции. К ним относится соблюдение социальной дистанции, правил личной гигиены, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также проведение дезинфекционных мероприятий", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в условиях угрозы завоза оспы обезьян на территорию страны по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко во всех субъектах РФ с мая 2022 года организовано обучение медицинских работников по вопросу профилактики, диагностики и лечения заболевания, проведены тактико-специальные учения по действиям медицинских работников в случае выявления пациента с подозрением на оспу обезьян.

"Минздравом утверждены и направлены в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян. Они предназначены для медицинских работников и организаторов здравоохранения, а также иных специалистов, работающих в сфере лабораторной и инструментальной диагностики и организации оказания медицинской помощи пациентам с оспой обезьян", - отмечается в сообщении.

Временные методические рекомендации содержат имеющиеся на настоящий момент данные об этиологии, патогенезе и патоморфологии заболевания, а также алгоритмы клинической диагностики оспы обезьян, маршрутизации пациентов, как с подозрением на заболевание, так и с подтвержденным диагнозом. В документе также содержится информация о специфических и неспецифических мерах профилактики заболевания.

В Минздраве добавили, что два года борьбы с пандемией коронавирусной инфекции система здравоохранения делала акцент на сохранении плановой помощи и развертывании, а также перепрофилировании инфекционных стационаров. За этот период было введено в строй 77 новых объектов, и в них развернуто 11,6 тыс. коек, а также предусмотрены возможности для увеличения их мощности.

Первый случай оспы обезьян в России

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян, заболевший приехал из поездки по странам Европы. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет. В ведомстве подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. Угроза распространения заболевания в РФ купирована.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

7 июля в Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за неделю с 27 июня по 3 июля по всему миру выявили около 2,6 тыс. новых случаев заражения оспой обезьян у людей - на 77% больше, чем за предыдущую неделю. Всего с 1 января по 4 июля в 59 странах и территориях было выявлено 6027 случаев заражения оспой обезьян и три смерти от последствий заболевания.

По состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тыс. случаев инфицирования.