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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Число заражений оспой обезьян по всему миру выросло на 77% за неделю

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - За прошедшую неделю по всему миру выявили около 2,6 тыс. новых случаев заражения оспой обезьян у людей - на 77% больше, чем за предыдущую неделю, говорится в эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, за неделю с 27 июня по 3 июля было выявлено 2614 новых случаев заражения оспой обезьян и две смерти от последствий заболевания. О случаях заболевания сообщили девять новых стран и территорий. При этом в десяти странах, где заболевание обнаружили ранее, не было выявлено новых случаев на протяжении 21 дня, что является максимальной длительностью инкубационного периода.

Всего с 1 января по 4 июля в 59 странах и территориях было выявлено 6027 случаев заражения оспой обезьян и три смерти от последствий заболевания. Больше всего заражений зафиксировали в Европейском регионе - 4920 случаев. За ним идут Американский регион (902 случая) и Африканский регион (173 случая). В регионе западной части Тихого океана и в Восточном Средиземноморье было выявлено всего 17 и 15 случаев соответственно.

Все три смерти от последствий заболевания были зафиксированы в африканском регионе.

ВОЗ
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