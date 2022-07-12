Кремль высоко оценил идею губернатора Приморья отправить на Украину добровольцев

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Кремле поддерживают инициативу губернатора Приморского края Олега Кожемяко сформировать в регионе батальон добровольцев для участия в специальной военной операции на Украине.

"Насколько я понимаю, речь идет исключительно о добровольной инициативе, которая, конечно, заслуживает самой высокой оценки, - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. - Единственное, хочется надеяться, я не знаю деталей, что сам губернатор все-таки останется руководить регионом".

"А так, конечно, относимся с уважением и очень-очень положительно", - прокомментировал он инициативу Кожемяко.