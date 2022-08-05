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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Псковичам будут доплачивать 100 тысяч рублей за поступление на военную службу по контракту

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Псковской области ввели единовременную выплату в 100 тысяч рублей для жителей региона, которые заключили контракт на прохождение службы в подразделениях Минобороны, определенных военным комиссариатом региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

По указу губернатора Михаила Ведерникова, сведения о гражданах, поступивших на контрактную службу, будут передаваться военкоматом в областной комитет по социальной защите. Выплату они будут получать в течение 10 рабочих дней с момента поступления информации.

Финансирование запланировано из областного бюджета за счет средств резервного фонда правительства Псковской области.

Если человек досрочно уволится, выплату ему придется вернуть в полном объеме.

Указ вступил в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.

Псковская область Минобороны Михаил Ведерников
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