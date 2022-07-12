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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Эксперт Роспотребнадзора заявила о риске завоза новых случаев оспы обезьян в РФ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Риск завоза новых случаев оспы обезьян в Россию существует, учитывая, что сейчас период отпусков и активных поездок граждан, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Сейчас пора отпусков, пора активной миграции наших граждан, и, конечно, всем нам стоит быть готовыми к тому, что в общем-то риск (завоза - ИФ) есть, но если следовать определенным правилам, то он будет минимизирован", - сказала Пшеничная в эфире телеканала "Россия 24".

Она также сообщила, что случаев заболевания оспой обезьян среди лиц, контактировавших с приехавшим в РФ заболевшим оспой пока не наблюдается. Заразившийся приехал в РФ из Португалии.

Пшеничная напомнила, что для профилактики заболевания оспой обезьян при общении с гражданами, вернувшимися из стран, где были зафиксированы случаи оспы обезьян, следует соблюдать гигиену рук и носить маски.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из поездки по странам Европы. Он изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет. В ведомстве подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением. Угроза распространения заболевания в РФ купирована.

Оспа обезьян

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

7 июля во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за неделю с 27 июня по 3 июля по всему миру выявили около 2,6 тыс. новых случаев заражения оспой обезьян у людей - на 77% больше, чем за предыдущую неделю. Всего с 1 января по 4 июля в 59 странах и территориях было выявлено 6027 случаев заражения оспой обезьян и три смерти от последствий заболевания.

По состоянию на 11 июля в 59 неэндемичных странах и территориях выявлено более 9 тыс. случаев инфицирования.

Роспотребнадзор Наталья Пшеничная
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